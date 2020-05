Fase 2 in Campania. Appello dei fotografi: “a rischio una categoria da 400 milioni l’anno” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Fase 2 in Campania. Sulla scrivania di De Luca arriva la protesta dei fotografi: “a rischio una categoria da 400 milioni l’anno e migliaia di posti di lavoro”. La categoria dei fotografi rischia il collasso con la sospensione a data da destinarsi di tutte le cerimonie e gli eventi. L’Appello dei circa 300 piccoli imprenditori di Napoli e Provincia e partite iva è stato inviato al Presidente Vincenzo De Luca di cui riportiamo il testo integrale. “Gentile Presidente,Le scriviamo per portare alla sua attenzione lo stato di totale abbandono in cui è stata lasciata, a seguito dell’esplosione dell’epidemia da Coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento del contagio, un’intera categoria, quella dei fotografi professionisti, esclusi dalle misure di sostegno regionale e senza nessuno spiraglio di ripresa delle ... Leggi su 2anews Coronavirus - fase 2 nella Regione Campania : sono partiti i pagamenti dei bonus

Fase due - 4.818 rientrati in Campania : 32 positivi al test rapido - uno al tampone

De Luca : "Siamo entrati nella fase 'Campania verso la normalità'! Proseguiremo i controlli - programmati incontri con le categorie..." (Di mercoledì 6 maggio 2020)2 in. Sulla scrivania di De Luca arriva la protesta dei: “aunada 400l’anno e migliaia di posti di lavoro”. Ladeirischia il collasso con la sospensione a data da destinarsi di tutte le cerimonie e gli eventi. L’dei circa 300 piccoli imprenditori di Napoli e Provincia e partite iva è stato inviato al Presidente Vincenzo De Luca di cui riportiamo il testo integrale. “Gentile Presidente,Le scriviamo per portare alla sua attenzione lo stato di totale abbandono in cui è stata lasciata, a seguito dell’esplosione dell’epidemia da Coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento del contagio, un’intera, quella deiprofessionisti, esclusi dalle misure di sostegno regionale e senza nessuno spiraglio di ripresa delle ...

VincenzoDeLuca : In Campania la Fase 2 è già cominciata. Siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Econom… - VincenzoDeLuca : ?? La Fase 2 in Campania è già cominciata. Il Piano Socio Economico della Regione vale circa un miliardo:...?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FASE 2 - Campania, il settore del cleaning richiede tutele contro gli improvvisatori - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FASE 2 - Campania, il settore del cleaning richiede tutele contro gli improvvisatori - napolimagazine : FASE 2 - Campania, il settore del cleaning richiede tutele contro gli improvvisatori -