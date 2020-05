Fase 2: Gelmini, ‘governo litiga e imprese non hanno ancora aiuti promessi’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Condividiamo l’allarme lanciato dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. La stragrande maggioranza delle imprese non ha ancora ricevuto gli aiuti tante volte promessi dall’esecutivo. Al governo continuano a litigare e il Paese reale aspetta ancora segnali per ripartire”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo Fase 2: Gelmini, ‘governo litiga e imprese non hanno ancora aiuti promessi’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Fase 2 : Gelmini - ‘governo litiga e imprese non hanno ancora aiuti promessi’

