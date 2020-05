**Fase 2: Conte, ‘vicini a famiglia imprenditore suicida a Napoli, notizia dolorosa’** (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Durante la riunione, tuttora in corso, con Rete Imprese Italia, il premier Giuseppe Conte ha riferito ai partecipanti la “dolorosa notizia” del piccolo imprenditore di 57 anni che si è tolto la vita nella notte, a Napoli, impiccandosi nel capannone della sua ditta, provato dallo stress dovuto alla crisi economica innescata dal Covid-19. “Non conosciamo ancora i dettagli di questa vicenda – ha detto il presidente del Consiglio ai rappresentanti di commercianti e esercenti in conference call, riferiscono alcuni presenti – siamo vicini alla famiglia” dell’uomo, che lascia la moglie e una figlia. L'articolo **Fase 2: Conte, ‘vicini a famiglia imprenditore suicida a Napoli, notizia dolorosa’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Fase 2 : Conte - ‘vicini a famiglia imprenditore suicida a Napoli - notizia dolorosa’** (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Durante la riunione, tuttora in corso, con Rete Imprese Italia, il premier Giuseppeha riferito ai partecipanti la “dolorosa” del piccolodi 57 anni che si è tolto la vita nella notte, a, impiccandosi nel capannone della sua ditta, provato dallo stress dovuto alla crisi economica innescata dal Covid-19. “Non conosciamo ancora i dettagli di questa vicenda – ha detto il presidente del Consiglio ai rappresentanti di commercianti e esercenti in conference call, riferiscono alcuni presenti – siamo vicini alla” dell’uomo, che lascia la moglie e una figlia. L'articolo2:, ‘vicini adolorosa’** proviene da Ildenaro.it.

