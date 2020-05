Fase 2, Confindustria Nautica: “Ok riapertura reti vendita, a lavoro su charter e diportismo” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Ringrazio il Sottosegretario, Alessandra Todde, per la rapidissima risposta all’istanza avanzata da Confindustria Nautica”. Ad affermarlo in una nota è il presidente dell’Associazione, Saverio Cecchi dopo che con il decreto del 4 maggio 2020, firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il Mise ha disposto la riapertura delle reti di vendita della Nautica facenti capo al Codice Ateco 47.64.2 (commercio al dettaglio di natanti e accessori).“Ancora una volta la predisposizione di analisi, dati e proiezioni – sottolinea – si è rivelato lo strumento concreto per consolidare la positiva interlocuzione con il Governo e trovare anche l’avallo tecnico degli uffici della Direzione Generale del ministero dello Sviluppo economico. Con lo stesso approccio concreto stiamo ... Leggi su calcioweb.eu Un esercito di scontenti. Sulla Fase 2 coro di critiche da enti locali - Confindustria e Cei

Un esercito di scontenti. Sulla Fase 2 Conte scontenta enti locali - Confindustria e Cei

Coronavirus : Bonomi - ‘a inizio settembre piano Confindustria per fase 3’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Ringrazio il Sottosegretario, Alessandra Todde, per la rapidissima risposta all’istanza avanzata da”. Ad affermarlo in una nota è il presidente dell’Associazione, Saverio Cecchi dopo che con il decreto del 4 maggio 2020, firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il Mise ha disposto ladelledidellafacenti capo al Codice Ateco 47.64.2 (commercio al dettaglio di natanti e accessori).“Ancora una volta la predisposizione di analisi, dati e proiezioni – sottolinea – si è rivelato lo strumento concreto per consolidare la positiva interlocuzione con il Governo e trovare anche l’avallo tecnico degli uffici della Direzione Generale del ministero dello Sviluppo economico. Con lo stesso approccio concreto stiamo ...

ConfindustriaUd : RT @ip4fvg: Yes, We can change! > come cambierà il mondo e il modo di lavorare, post fase emergenziale? Quale ruolo per la #digitalizzazion… - PiacenzaPress : Il Presidente designato di Confindustria Piacenza Rolleri: “Ho fiducia, con sforzi e sacrifici, usciremo da questa… - TRMh24 : #Coronavirus | Fase 2, Confindustria Basilicata: 'Ripartire dal capitale umano'. - funaija : RT @acidomeccanico: Razza padrona... - tommasosauro : RT @acidomeccanico: Razza padrona... -