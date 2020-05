Famoso attore di Hollywood girerà un film nello spazio | ecco di chi si tratta

Leggi su trendit

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tom Cruise potrebbe essere il primoa girare un(non sappiamo se interamente o solo in forma parziale). No, non vi stiamo prendendo in giro. A portare questa notizia…spaziale, ci ha pensato Fanpage.it. Il sito, infatti, ha segnalato il Tweet di Jim Bridenstine, amministratore dell’agenzia spaziale della Nasa, che ha annunciato la collaborazione con l’di Mission Impossibile e Top Gun: Nasa è lieta di annunciare la collaborazione con Tom Cruise per unda girare a bordo della Stazione spaziale. Abbiamo bisogno di forme di comunicazione popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati per trasformare in realtà gli ambiziosi piani della Nasa NASA is excited to work with @TomCruise on aaboard the @Space Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and ...