Falcone | la vedova del caposcorta contro le scarcerazioni | cosa dico ora ai ragazzi | che

Tina Martinez, vedova di Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Giovanni Falcone, è basita. L'idea che i boss mafiosi vengano scarcerati l'ha lasciata di stucco. "Sono veramente amareggiata. E molto arrabbiata. Anzi, sono incazzata nera – s'infervora la vedova di Montinaro – Da 28 anni giro nelle scuole per dire ai giovani di fare la propria parte nella lotta alla mafia. Anche in nome di mio marito, ucciso nella strage di Capaci. Ma desso cosa gli vado a raccontare ai ragazzi? Che lo Stato ha fallito? Che non ha saputo fare lo Stato? Hanno scarcerato persino uno dei carcerieri del piccolo Di Matteo. Quanta delusione…". Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Giovanni Falcone, venne ucciso giovanissimo dalla mafia nella strage di Capaci insieme con altri due colleghi, il giudice antimafia e la moglie, il magistrato ...

