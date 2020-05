Fabregas: «In caso di stop Liga, giusto se vincesse il Barcellona» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Assist di Fabregas al Barcellona: le parole dell’ex blaugrana sulla possibile assegnazione del titolo in caso di stop della Liga Interpellato da TVE, Cesc Fabregas ha affermato che assegnerebbe il titolo al Barcellona (contrariamente rispetto a quanto sostenuto da Courtois) in caso di definitivo stop della Liga. «Parole Courtois sul titolo? Ognuno difende i suoi interessi. Al Monaco, abbiamo perso per poco la qualificazione alle coppe europee. Però se in Spagna il campionato si fermasse, come avvenuto in Francia, il Barça sarebbe un giusto vincitore. Non ci stiamo fermando perché ci piace. Lo facciamo per una causa inevitabile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Assist dial: le parole dell’ex blaugrana sulla possibile assegnazione del titolo indidellaInterpellato da TVE, Cescha affermato che assegnerebbe il titolo al(contrariamente rispetto a quanto sostenuto da Courtois) indi definitivodella. «Parole Courtois sul titolo? Ognuno difende i suoi interessi. Al Monaco, abbiamo perso per poco la qualificazione alle coppe europee. Però se in Spagna il campionato si fermasse, come avvenuto in Francia, il Barça sarebbe unvincitore. Non ci stiamo fermando perché ci piace. Lo facciamo per una causa inevitabile». Leggi su Calcionews24.com

