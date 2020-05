F1, novità dal punto di vista economico: si andrà verso una riduzione progressiva del budget cap fino al 2023 (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Formula Uno è ferma ormai da tempo in attesa del via ufficiale della propria stagione, che sembra ormai essere stato fissato per il 5 luglio con il Gran Premio d’Austria, ma lontano dai circuiti c’è molto fermento. Nelle ultime giornate, di pari passo con la compilazione del nuovo calendario, FIA e Liberty Media stanno puntando la propria attenzione sulla questione economica della massima categoria del motorsport. Un tasto battuto in maniera frequente e in particolare dai nuovi proprietari del Circus che vogliono, tramite un tetto di spesa uguale per tutti, avvicinare il livello tra le scuderie che, al momento, è abissale. A quanto trapela dai piani alti della Formula Uno, infatti, ci sarebbe un piano triennale per abbassare progressivamente il budget cap. La proposta degli organizzatori sarebbe di passare a 135 milioni nel 2021, quindi 130 milioni ... Leggi su oasport Dallo stop ai licenziamenti al reddito d’emergenza fino a 800 euro al mese - ecco le novità del decreto

