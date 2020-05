Ex Ilva, ArcelorMittal spegne alcuni impianti a Marsiglia. Fiom: “Ripercussioni su impianti di Genova e Novi Ligure che si riforniscono da lì” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidente di ArcelorMittal France ha annunciato lo spegnimento di un altoforno e di diverse cokerie nello stabilimento di Fos-Sur-Mer, nei pressi di Marsiglia. “Questo potrebbe avere ripercussioni negative anche in Italia”, avvisa la Fiom-Cgil perché i siti di Genova-Cornigliano e di Novi Ligure che si riforniscono dallo stabilimento marsigliese. Due terzi delle produzioni dello stabilimento Fos-Sur-Mer sono, infatti, destinati ai mercati di Italia e Spagna: da cui si riforniscono per parte della loro attività, nello specifico, insieme a quello spagnolo di Aviles, i due stabilimenti liguri. “La fermata di Fos-sur-Mer è quindi legata ad un rapporto di causa-effetto con il nostro mercato, le nostre produzioni, gli assetti complessivi del gruppo ArcelorMittal – spiega Gianni Venturi, segretario nazionale e responsabile siderurgia della Fiom ... Leggi su ilfattoquotidiano ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora coronavirus ex Ilva : nuovo caso sospetto ArcelorMittal

