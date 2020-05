Estetisti e parrucchieri | Boccia non esclude apertura anticipata | “Possibile entro il 18

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tra 14 e 15 maggio arriveranno le linee guida suedil 18 maggio pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima la data del primo giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma dal 18 è probabile che alcuni esercizi possano riaprire”. Così il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Francesco, a L’Aria che tira, trasmissione in onda su La7. Il Ministro, dunque, è apparso possibilista sulla ridi alcune attività commerciali, in primo luogo. Un passaggio anche sui ristoratori e negozi al dettaglio: “bar e ristoranti – ha aggiunto il Ministro – sono il simbolo di un certo modo di essere italiani. ...