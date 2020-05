Esplosione in fabbrica ad Ottaviano: non ci sono aumenti significativi degli inquinanti nell’aria (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ieri una violenta Esplosione ha colpito lo stabilimento Adler di Ottaviano (Napoli), provocando un grosso incendio e un’enorme nube di fumo nero. Arpac e’ impegnata, fin dalle ore immediatamente successive all’incidente, con una serie di attivita’ per valutare le conseguenze ambientali dell’evento. Le centraline fisse della rete di monitoraggio della qualita’ dell’aria, si legge in una nota, “non hanno rilevato aumenti significativi delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici che vengono monitorati quotidianamente ai sensi del decreto legislativo 155 del 2010 (tra cui polveri sottili, ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene). I dati al momento disponibili coprono tutto l’arco temporale compreso tra il momento dell’Esplosione e la mattina odierna“. Gli stessi parametri verranno monitorati grazie a un ... Leggi su meteoweb.eu Ottaviano - incendio ed esplosione fabbrica Adler/ Video 1 morto : chi era la vittima

