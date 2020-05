emergenzavvf : #Ottaviano (NA) #5maggio aggiornamento 18:15, esplosione in azienda: è deceduto uno dei 5 operai soccorsi dai… - emergenzavvf : #Ottaviano (NA) #5maggio, esplosione in un’azienda di componenti plastici, soccorsi dai #vigilidelfuoco 5 operai. I… - gennaromigliore : Una forte esplosione e' avvenuta poco fa nella fabbrica Adler Plastic ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Il prim… - Bulgarell1Mauro : RT @fanpage: Era tornato al lavoro da poche ore dopo il blocco per il Covid19. Vincenzo è morto nell'esplosione #6maggio - Today_it : Esplosione a Ottaviano, morto Vincenzo Lanza: era tornato al lavoro dopo il lockdown -

Esplosione Ottaviano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Esplosione Ottaviano