Enrico Letta a TPI: “Altro che Europa assente. Dall’Ue grande reazione all’emergenza Covid” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Buongiorno Presidente, come se la passa? Dica la verità, le manca la politica?No, perché mi sono dimesso dal Parlamento, esattamente nel 2015, non certo dalla politica. Con la Scuola di Politiche che ho fondato allora – e che ha offerto gratuitamente in questi anni occasioni di apprendimento e scambio a centinaia di ragazzi in tutta Italia – faccio politica. Attraverso il dialogo continuo e gli interventi nel dibattito pubblico faccio politica. Oggi lavorare sulla formazione della classe dirigente è peraltro un impegno impellente: per il nostro Paese e per l’Europa. Nel suo estremizzare tutto la pandemia mostra ancora più chiaramente l’impatto delle decisioni politiche sulle vite di ciascuno di noi. Alla luce dei recenti sviluppi sull’emergenza pandemica, le istituziuoni europee pare abbiano trovato quantomeno un denominatore ... Leggi su tpi Enrico Letta e il tweet che fa sganasciare la rete. Vuole fare l’anglofono e scivola sulla polluzione…

