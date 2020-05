Energia, Rapporto GSE: “Italia guarda a obiettivi 2030” (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Il settore delle delle rinnovabili e dell’efficienza energetica mostra grandi potenzialità di sviluppo per sé e per l’intero Paese guardando agli obiettivi 2030. Nel 2019 sono stati attivati 2,6 miliardi di investimenti nel settore green e destinati 14,8 miliardi alla promozione della sostenibilità. Sono stati pari a 12,9 miliardi i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per l’incentivazione e il ritiro dell’Energia elettrica rinnovabile, in calo rispetto ai 13,4 mld del 2018. Di questi 11,4 miliardi sono stati coperti in bolletta dagli italiani con la cosidetta componente Asos, in lieve calo rispetto agli 11,6 mld del 2028. È quanto emerge dal Rapporto sull’attività del 2019 del Gse presentato oggi in live streaming. I costi, spiega il Gse, sono in parte compensati dai ricavi provenienti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Il settore delle delle rinnovabili e dell’efficienza energetica mostra grandi potenzialità di sviluppo per sé e per l’intero Paesendo agli2030. Nel 2019 sono stati attivati 2,6 miliardi di investimenti nel settore green e destinati 14,8 miliardi alla promozione della sostenibilità. Sono stati pari a 12,9 miliardi i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per l’incentivazione e il ritiro dell’elettrica rinnovabile, in calo rispetto ai 13,4 mld del 2018. Di questi 11,4 miliardi sono stati coperti in bolletta dagli italiani con la cosidetta componente Asos, in lieve calo rispetto agli 11,6 mld del 2028. È quanto emerge dalsull’attività del 2019 del Gse presentato oggi in live streaming. I costi, spiega il Gse, sono in parte compensati dai ricavi provenienti ...

