Emergenza Covid-19, imprenditore si suicida "Oppresso dalla crisi legata al Coronavirus", il Premier Conte "Siamo vicini alla famiglia" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un imprenditore di Napoli di 57 anni si è oggi suicidato impiccandosi nei capannoni della sua azienda. L'azienda si trova in periferia di Napoli. Secondo quanto riferito dai famigliari dell'imprenditore, l'uomo era oppresso dalle conseguenze della crisi economica provocata dal Covid-19. L'uomo ha lasciato una lettera d'addio. Giuseppe Conte ha saputo della terribile notizia dai media e ha detto "siamo vicini alla famiglia".

Aeroporto Genova - bilancio in utile ma in calo. Accantonate risorse per emergenza Covid-19

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, la Protezione civile consegna 167 pacchi viveri Vivere Genova Arezzo oltre l’emergenza sociale, parte il gruppo di lavoro per il Piano straordinario per la coesione sociale

“Un gruppo di lavoro che porti la città di Arezzo fuori dalla crisi che l’emergenza Covid ha prodotto in termini sociali, un’alleanza forte con tutti coloro che sono in prima linea per sostenere le pe ...

Coronavirus, analisi sul temuto rischio default per il turismo italiano

Il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio: «Molto dipenderà dalla rapidità con cui le istituzioni aiuteranno il sistema a uscire dall’emergenza». Oltre 40 mila imprese del comparto turistico italiano ...

