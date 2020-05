Emergenza Coronavirus | Finlandia | la stagione riprenderà a luglio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Lasi prepara al ritorno in campo: lariprenderà ufficialmente il primoe terminerà il 21 novembre La Veikkausliiga, massima serie del campionato della, ha annunciato ufficialmente il ritorno in campo dal primoper concludere la2019/20 entro il 21 novembre. Ci saranno comunque delle restrizioni anti. Non saranno ammesse oltre 400 persone sugli spalti e gli allenamenti di gruppo saranno consentiti solamente da giugno. Leggi su Calcionews24.com