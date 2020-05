Elon Musk pianifica film nello spazio: il protagonista sarà Tom Cruise (Di mercoledì 6 maggio 2020) Elon Musk pianifica film nello spazio: il protagonista sarà Tom Cruise. Per effettuare le ripresa dovrà essere coinvolta anche la NASA Tom Cruise è in trattativa con la Nasa riguardo alla possibilità di girare un film nello spazio e dietro al progetto c’è il più stravagante degli imprenditori americani, ovvero Elon Musk. “La Nasa è … L'articolo Elon Musk pianifica film nello spazio: il protagonista sarà Tom Cruise proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Elon Musk papà per la sesta volta : è nato il figlio avuto con la cantante Grimes - si chiama X Æ A-12 Musk

Arriva il primo film interamente girato nello Spazio : Tom Cruise ed Elon Musk lo faranno diventare realtà

