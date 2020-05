Elisabetta Canalis si allena con le scarpe brucia grassi | così ha gambe perfette Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L’mento perè sempre presente e anche in quarantena non ha rinunciato a provare le, una nuova o forse no invenzione per avere delle). Di certo allanon serviva un altro attrezzo per essere più bella ma è una patita del fitness e anche dello sport all’aria aperta. Beccata dai paparazzi per le strade di Los Angeles, la rivista Oggi pubblica ledell’ex velina di Striscia la notizia mentre sicon ai piedi leche rimbalzano. Sono buffe da vedere ma non tutte avrebbero il coraggio di indossarle perché sembrano anche un po’ pericolose. Bisogna di certo essere giàte per correre con le rebound shoes ednon c’è dubbio che lo sia. In pieno lockdown la splendida showgirl sarda sicon l’amica Kinga ...