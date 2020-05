Ecco la Xiaomi Mi Band 5 nella sua prima foto dal vivo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Abbiamo speso parlato delle presunte caratteristiche della prossima Xiaomi Mi Band 5, ma quasi mal del design che la contraddistinguerà. Ci ha pensato 'SlashLeaks' a divulgare quella che è stata presentata come la prima foto dal vivo della smartBand, che ribadiamo non essere ufficiale. Lo schermo, da ciò che vediamo, sembra ricoprire tutta la superficie frontale, con il tasto a sfioramento per il controllo del braccialetto collocato proprio sotto il display. Alcuni parlano di fake, altri invece sono semplicemente entusiasti del design, ammesso e non concesso venga confermato. Oltretutto, la Xiaomi Mi Band 5 potrebbe anche includere la 'Personal Activity Intelligente', nota anche come 'PAI', già inclusa a bordo di alcuni smartwatch Amazfit. Parliamo di un parametro smart che fornisce indicazioni sull'attività personale del proprietario sulla base ... Leggi su optimagazine Xiaomi apre il beta-testing della MIUI 12 Global stable : ecco i primi smartphone

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Xiaomi Ecco la Xiaomi Mi Band 5 nella sua prima foto dal vivo OptiMagazine POCO M2 Pro avvistato sul sito di Xiaomi India

Emerge online sul sito di Xiaomi India il nome di un nuovo smartphone di POCO; parliamo di un midrange con SoC Snapdragon 720 e GPU Adreno 618. Sul sito di Xiaomi India è comparso da poco il nuovo POC ...

Xiaomi Mi Scooter 1S, il monopattino lowcost arriva in Italia

Xiaomi è pronta a portare in Europa un nuovo monopattino elettrico lowcost: lo Xiaomi Scooter 1S. Ecco le caratteristiche tecniche Smartphone, tablet, laptop, wearable e non solo: Xiaomi è un brand te ...

