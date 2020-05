“È nato” Fiocco azzurro per il super vip | è il suo sesto figlio E gli hanno dato un

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020)per la famiglia dell’imprenditore canadese Elon Musk. Il nome del piccolo? Non ci crederete, ma il primodell’imprenditore canadese, al momento, porta un nome che rende omaggio al mondo ipertecnologico di papà Elon, ovvero le sigle della Tesla X Æ A-12 Musk. Ad annunciarlo il papà in persona su Twitter. Scopriamo di più sul lieto evento e soprattutto, se il nome del bebè è stato rivelato pubblicamente. X Æ A-12 Musk è il primodella coppia formata da Elon Musk e la cantante Grimes, 32enne, di diciasette anni più giovane di Elon. Ma X Æ A-12 Musk non è il primodell’ imprenditore; infatti Elon è già papà di ben cinque figli, nati dal precedente matrimonio con Justine Wilson, un legame interrotto circa un anno fa. È stato papà ...