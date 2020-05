È morto il musicista tedesco Florian Schneider, fondatore dei Kraftwerk, scrive il Guardian (Di mercoledì 6 maggio 2020) È morto a 73 anni Florian Schneider, musicista tedesco fondatore insieme a Ralf Hütter dei Kraftwerk, una delle più famose band di musica elettronica di sempre. La notizia è stata confermata al Guardian da un collaboratore di Schneider e da rappresentanti tedeschi della Leggi su ilpost “Coronavirus - isteria di massa” - musicista morto per il virus

LaStampa : Il musicista, positivo al coronavirus, è morto a 71 anni. Fu lui a scrivere «Golden Brown», il successo più grande…

