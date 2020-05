Dybala guarito dal Coronavirus | il comunicato ufficiale della Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Pauloha effettuato, come da protocollo, il doppio tampone per il. Gli esami hanno dato esito negativo. Questo il: “Pauloha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”., il bollettino del 6 maggio: clamoroso boom di guariti!L'articolodal: ilCalcioWeb.