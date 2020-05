Dramma bambini | con il lockdown si impenna la pedopornografia sul web Ecco i dati

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ilfa scattare l'allarme rosso per ivittime di reati pedopornografici sul web. «Mai come in pandemia abbiamo mappato un numero così elevato di abusi e adescamenti sui social e nelle chat: solo ieri l’Osmocop, l’Osservatorio Mondiale contro la pedofilia, Ufficio altamente specializz

Il lockdown fa scattare l'allarme rosso per i bambini vittime di reati pedopornografici sul web. «Mai come in pandemia abbiamo mappato un numero così elevato di abusi e adescamenti sui social e nelle ...