Dossena | “Storia moglie Mancini? Ecco come stanno le cose” | poi le battute su Ferrero e

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Ritengo che chi stava per comprare la Sampdoria abbia sottovalutatoe forse lo ha messo troppo presto al muro, ma sono mie sensazioni. Sul piano della gestione della comunicazione qualcosa è stato sbagliato”. Inizia così l’intervista di Sampnews24 a Giuseppe. “Gli americani hanno tenuto poco conto dell’interlocutore, che qualche volta dev’essere coccolato e rassicurato per ottenere ciò che si vuole. La loro fretta di chiudere, forse perché interessati relativamente, ha fatto perdere di vista l’obiettivo. Vialli avrebbe avuto il profilo adatto per ricoprire una carica del genere”. Poi l’attenzione si sposta anche su: “Direi che il rapporto ormai è bruciato completamente. A me personalmente non ha dato fastidio quando ha detto che la Sampdoria prima di lui era ...