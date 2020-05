Donald Trump: “Riapriamo gli USA anche a costo di più morti” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel corso di una visita ad una fabbrica di mascherine sita in Arizona, il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non possono continuare a rimanere chiusi per i prossimi cinque anni. Trump, senza peli sulla lingua, ha affermato che, molto probabilmente, altre persone saranno colpite dal Coronavirus e, come se questo non bastasse, anche duramente. Tuttavia, c’è la necessità di riaprire, ha dichiarato Trump. L’affermazione del tycoon è stata paragonata, per certi aspetti, a quella del premier Boris Johnson, il quale, prima di essere contagiato dal Covid-19 aveva dichiarato che i cittadini del Regno Unito avrebbero perso “molti dei loro cari”. Donald Trump preannuncia la riapertura degli USA Donald Trump ha ribadito la sua intenzione di riaprire gli USA, nel corso di un’intervista alla Abc. Alla domanda sulla ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - Nyt : “Donald Trump vuole chiudere la task force dell’immunologo Fauci”

