Dona Matteo 13, Terence Hill sul futuro della serie, ha detto: «Potrei fare come Montalbano, poche puntate ma tutti gli anni» (Di mercoledì 6 maggio 2020) A don Matteo non interessa fare carriera. Gli importa solo continuare ad aiutare i suoi parrocchiani di Spoleto e tenere compagnia ai telespettatori di Raiuno. Per questo, alla fine della dodicesima stagione della celebre fiction, il sacerdote interpretato da Terence Hill ha rifiutato la promozione a cardinale. Di fronte al Papa che gli offre la veste cardinalizia, don Matteo rifiuta. E sceglie la semplice tonaca nera che svolazza quando gira in bicicletta per le strade della città. Questo non vuoi dire, però, che il protagonista della fiction – che avrà, contrariamente a quanto, si pensava mesi fa, una nuova stagione non abbia alcuna voglia di cambiamento. «Mi piacerebbe che la struttura di Don Matteo fosse più simile a quella del Commissario Montalbano, che esce con pochi episodi ogni anno e non a stagioni alterne», ha detto ... Leggi su aciclico Coronavirus - la soluzione alla crisi economica per Matteo Salvini? Condonare tutto. La lettera del leghista in prima pagina sul Sole 24 ore

Coronavirus : carabinieri Pavia donano plasma a ricerca Policlinico San Matteo

Boom di ascolti per il finale di Don Matteo 12 - ma il pubblico non perdona le scelte narrative (Di mercoledì 6 maggio 2020) A donnon interessacarriera. Gli importa solo continuare ad aiutare i suoi parrocchiani di Spoleto e tenere compagnia ai telespettatori di Raiuno. Per questo, alla finedodicesima stagionecelebre fiction, il sacerdote interpretato daha rifiutato la promozione a cardinale. Di fronte al Papa che gli offre la veste cardinalizia, donrifiuta. E sceglie la semplice tonaca nera che svolazza quando gira in bicicletta per le stradecittà. Questo non vuoi dire, però, che il protagonistafiction – che avrà, contrariamente a quanto, si pensava mesi fa, una nuova stagione non abbia alcuna voglia di cambiamento. «Mi piacerebbe che la struttura di Donfosse più simile a quella del Commissario Montalbano, che esce con pochi episodi ogni anno e non a stagioni alterne», ha...

Corriere : Alessandro Politi, la Iena guarita dopo 40 giorni, dona il plasma - DePh3nix : Sarà che non è una soluzione per i malati gravi, sarà che non siamo virologi e quindi non sappiamo niente, sarà tut… - Notiziedi_it : La Iena Alessandro Politi guarisce dal coronavirus e dona il suo plasma al San Matteo di Pavia - infoitcultura : La Iena Alessandro Politi guarisce dal coronavirus e dona il suo plasma al San Matteo di Pavia - Italia_Notizie : Coronavirus, la «Iena» Politi (guarita dopo 48 giorni): «Pur di donare il plasma, ho superato la fobia degli aghi» -

Ultime Notizie dalla rete : Dona Matteo Dona Matteo 13, Terence Hill sul futuro della serie, ha detto: «Potrei fare come Montalbano, poche puntate ma tutti gli anni» aciclicoMagazine Sassuolo, la Lega vuole punire la carità: multe di 56 euro per chi concede l’elemosina

Il Comune di Sassuolo guidato dal sindaco leghista, Gianfrancesco Menani, vuole modificare l'Articolo 61 del Regolamento della polizia urbana, quello riguardante l'accattonaggio, e introdurre una mult ...

Occorre al più presto un chiarimento. Di Matteo e Buonafede s’incontrino

Le accuse del giudice antimafia Di Matteo al Ministro della Giustizia, Bonafede (avergli proposto e poi negato una posizione apicale nella gestione nazionale delle carceri, sotto la pressione dei mafi ...

Il Comune di Sassuolo guidato dal sindaco leghista, Gianfrancesco Menani, vuole modificare l'Articolo 61 del Regolamento della polizia urbana, quello riguardante l'accattonaggio, e introdurre una mult ...Le accuse del giudice antimafia Di Matteo al Ministro della Giustizia, Bonafede (avergli proposto e poi negato una posizione apicale nella gestione nazionale delle carceri, sotto la pressione dei mafi ...