La Disney ha comunicato come da tradizione i dati del primo trimestre fiscale dell'anno, che si è chiuso il 31 marzo. L'emergenza coronavirus è stata decisiva per delle perdite che la casa di produzione non registrava da moltissimo tempo: il calo degli utili netti è stato del 90% fermandosi ad appena 460 milioni di dollari. Le azioni sono in calo a 60 centesimi rispetto agli 1,61 dollari dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono saliti del 21% a 18,01 miliardi di dollari, ma non può bastare. Tutti i settori della Disney sono stati pesantemente colpiti dalle conseguenze della pandemia: la chiusura dei parchi divertimenti, la sospensione delle uscite cinematografiche, gli eventi, lo shopping negli store e qualsiasi altro evento. I settori più colpiti sono stati senza dubbio il cinema, visto la chiusura delle sale, ma anche i ...

Ultime Notizie dalla rete : Disney perdita Disney in perdita record nel primo trimestre 2020, messaggio di Bob Iger Giornalettismo Disney: profitti in caduta del 90% a causa del Coronavirus

Gli altissimi utili della Disney hanno dovuto subire un forte calo durante questo secondo trimestre del 2020, a causa della situazione difficile data dal Coronavirus Pur continuando a viaggiare ad alt ...

Disney: crollano gli utili nel primo trimestre dell’anno, Bob Iger lancia un messaggio di speranza

Gli altissimi utili della Disney hanno dovuto subire un forte calo durante questo secondo trimestre del 2020, a causa della situazione difficile data dal Coronavirus Pur continuando a viaggiare ad alt ...