Decreto maggio, l’annuncio di Conte: il governo rimborserà fitti e bollette (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il governo, dopo il pacchetto lavoro da 25 miliardi, spinge l'acceleratore anche sul versante imprese del Decreto "aprile-maggio" a sostegno dell'economia. Lo stesso ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, ieri in audizione presso la Commissione Finanze della Camera, ha annunciato il provvedimento per la metà di questa settimana. Da Gualtieri è arrivata la conferma dell'attesa misura affitti-bollette da 2,3 miliardi (1,7 affitti e 600 bollette): "L'idea è quella di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l'affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato". Il rimborso dovrebbe prendere la forma di un credito d'imposta al 100%. C'è anche la conferma dello sconto sulle bollette: il ministro ha parlato di "eliminazione degli oneri fissi", in ... Leggi su howtodofor Maggioranza divisa su tutto - dai migranti ai sussidi. E il decreto maggio slitta di nuovo

Decreto Maggio perché ritarda?/ “Caos norme Ue” ma soldi in altri Stati già arrivati

Decreto maggio - la ministra Catalfo propone riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il, dopo il pacchetto lavoro da 25 miliardi, spinge l'acceleratore anche sul versante imprese del"aprile-" a sostegno dell'economia. Lo stesso ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, ieri in audizione presso la Commissione Finanze della Camera, ha annunciato il provvedimento per la metà di questa settimana. Da Gualtieri è arrivata la conferma dell'attesa misura afda 2,3 miliardi (1,7 afe 600): "L'idea è quella di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l'affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato". Il rimborso dovrebbe prendere la forma di un credito d'imposta al 100%. C'è anche la conferma dello sconto sulle: il ministro ha parlato di "eliminazione degli oneri fissi", in ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Guida per orientarvi alle liti sul decreto “aprile” (e oggi è 6 maggio): -caos reddito d… - myrtamerlino : A forza di discutere e litigare il decreto “fu Aprile” e “non ancora Maggio” si trasformerà - se va bene - nei sold… - lucianonobili : Per 2 mesi gli italiani sono stati chiusi in casa. E anche ora nella #Fase2 i mezzi del trasporto pubblico locale p… - nuovalepanto : DECRETO MAGGIO/ Forte: le liti nel Governo lasciano le imprese senza (veri) aiuti - SplendorSolis00 : RT @AndFranchini: @borghi_claudio @bompresso01 Mandiamo la digos da chi doveva preparare il decreto economico per aprile e ad oggi 6 maggio… -