Decreto maggio, Lamorgese: “Regolarizzare i lavoratori in nero? C’è condivisione di fondo. Riguarderà tanti italiani oltre che gli stranieri” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sulla regolarizzazione dei lavoratori in nero c’è “una condivisione di fondo. Ieri abbiamo avuto degli incontri. Riguarderà anche tanti italiani oltre che gli stranieri“. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervistata su Radio anch’io commenta così uno dei nodi al centro della trattativa interna alla maggioranza sul Decreto maggio. Gli incontri di cui parla la titolare del Viminale hanno avuto come protagonisti i ministri competenti: oltre alla stessa Lamorgese, anche Teresa Bellanova (Iv), Giuseppe Provenzano (Pd) e Nunzia Catalfo (M5s). Il confronto, alla ricerca di una quadra, proseguirà anche oggi. “C’è la necessità di far emergere questi lavoratori non solo per garantire i diritti delle persone, ma anche per esigenze di sicurezza sanitaria che in questo momento sono necessarie. Stiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano Decreto Maggio : orario di lavoro Spunta il taglio con la stessa paga

