Decreto maggio, la ministra Catalfo propone riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Meno ore di lavoro, stesso salario”: la proposta della ministra Catalfo La ministra del lavoro Nunzia Catalfo ha proposto di inserire nel Decreto maggio da 55 miliardi per l’emergenza Coronavirus una norma che consentirebbe una rimodulazione dell’orario di lavoro a parità di salario, trasformando alcune ore lavorative in ore di formazione in virtù di accordi collettivi aziendali. Le ore di formazione sarebbero finanziate da un apposito fondo da 230 milioni presso l’Anpal. La bozza prevede quindi non una riduzione tout court dell’orario di lavoro, ma una sua rimodulazione per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Si tratterebbe inoltre di una misura a tempo, valida solo per il periodo di emergenza, che potrebbe consentire di diminuire le ore di lavoro senza decurtazioni di stipendio né gravare ... Leggi su tpi Decreto maggio - ecobonus per lavori in casa al 110% dall'1 luglio a fine 2021

Norme europee sugli aiuti di Stato in ritardo - slitta il decreto maggio

Siamo alla farsa - Conte cambia nome al decreto : invece di aprile - si chiama maggio. Il resto si vedrà (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Meno ore di, stesso salario”: la proposta dellaLadelNunziaha proposto di inserire nelda 55 miliardi per l’emergenza Coronavirus una norma che consentirebbe una rimodulazione dell’orario dia parità di salario, trasformando alcune ore lavorative in ore di formazione in virtù di accordi collettivi aziendali. Le ore di formazione sarebbero finanziate da un apposito fondo da 230 milioni presso l’Anpal. La bozza prevede quindi non unatout court dell’orario di, ma una sua rimodulazione per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Si tratterebbe inoltre di una misura a tempo, valida solo per il periodo di emergenza, che potrebbe consentire di diminuire le ore disenza decurtazioni di stipendio né gravare ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Guida per orientarvi alle liti sul decreto “aprile” (e oggi è 6 maggio): -caos reddito d… - lucianonobili : Per 2 mesi gli italiani sono stati chiusi in casa. E anche ora nella #Fase2 i mezzi del trasporto pubblico locale p… - Mov5Stelle : Nel decreto maggio aumenteremo il nostro sostegno alle imprese. Oltre al piano per la liquidità garantita che abb… - CosenzaPost : Decreto maggio: ‘No’ di Confindustria-Ance a taglio orario a pari salari - evavola : RT @AndFranchini: Qui si parla di #DiMatteo #Bonafede #Bellanova....per carità in condizioni normali va benissimo ma in piena emergenza eco… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto maggio Decreto maggio, tutte le novità: cosa prevede e testo Money.it Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Franceschini: ipotesi aiuti al turismo a fondo perduto. Azzolina: maturità in presenza durerà un’ora

«La preparazione della fase di post-lockdown è stata completamente insufficiente. Abbiamo ricevuto solo raccomandazioni ma nessun efficiente e reale piano d'azione da attuare è stato proposto dalle au ...

Buio: il thriller apocalittico di Emanuela Rossi in uscita On Demand

Buio, thriller apocalittico, opera prima di Emanuela Rossi, prodotto e distribuito da Courier Film è in uscita il 7 maggio con una novità: sarà il primo film a uscire su MYmovies in direct to video gr ...

«La preparazione della fase di post-lockdown è stata completamente insufficiente. Abbiamo ricevuto solo raccomandazioni ma nessun efficiente e reale piano d'azione da attuare è stato proposto dalle au ...Buio, thriller apocalittico, opera prima di Emanuela Rossi, prodotto e distribuito da Courier Film è in uscita il 7 maggio con una novità: sarà il primo film a uscire su MYmovies in direct to video gr ...