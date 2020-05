De Luca pesca tra gli “epurati” di Dema | incontro Nardi-Mastursi per le regionali

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Grandi manovre in vista delle elezioni: Alessandro, ex braccio destro del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, corre tra le braccia del governatore della Campania Vincenzo De. Questa mattina (centro direzionale Napoli)(che da oltre un anno ha rotto con il sindaco De Magistris) ha incontrato Nello, organizzatore delle liste di De. L’ex pupillo di(in passato presidente della Mostra d’Oltremare) è lo sponsor della candidatura(con De) di Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli. Con l’di questa mattina il patto per per lesembra praticamente fatto. L'articolo Detra gli “epurati” diper leproviene da Anteprima24.it.

Al via le riprese delle attività di toelettatura dei cani e degli altri animali domestici soltanto per ragioni di cura e igiene nel Comune di Castellammare di Stabia. Qui, come in tutta la Campania, l ...Il Presidente Vincenzo de Luca è intervenuto su Facebook. Il Governatore della Campania per aggiornare le notizie sull’emergenza Covid: “Eravamo preoccupati ma grazie a dio la situazione è sotto cont ...