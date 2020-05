Daredevil: Charlie Cox ha rifiutato molti ruoli a causa della serie Netflix (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il protagonista di Daredevil, Charlie Cox, ha affermato di aver rifiutato molti lavori in attesa della quarta stagione dello show Netflix che però non c'è stata. Dopo la chiusura di Daredevil, lo show di Netflix che è stato cancellato alla sua terza stagione, il protagonista Charlie Cox ha svelato di aver dovuto rifiutare altri ruoli per essere pronto a girare la quarta stagione della serie tv, mai realizzata. Charlie Cox e gli altri membri del cast di Daredevil erano ansiosi di girare una quarta stagione quando la notizia della cancellazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La star ha commentato la delusione in una recente intervista a Comicbook.com dichiarando: "Pensavamo tutti che saremmo andati avanti. Ho rifiutato dei lavori perché pensavo che avremmo girato ... Leggi su movieplayer Daredevil è un fan de Il Trono di Spade : ecco per chi tifa Charlie Cox ora che ha iniziato la serie

Daredevil - Charlie Cox : "Ho apprezzato realmente il film con Ben Affleck"

Migliori serie TV di supereroi da vedere in streaming

Daredevil è uno degli eroi Marvel più conosciuti. Rimasto cieco da bambino, a causa di un incidente con scorie radioattive, il geniale avvocato newyorkese Matt Murdock, la sera si trasforma nel “diavo ...

