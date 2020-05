Dai domiciliari al carcere | nascondeva 2 pistole sotto la sella del motorino | in manette

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono state le meticolose indagini condotte dagli agenti della squadra investigativa del commissariato di Genzano, diretto da Monica Dell’Apa, a condurli all’arresto di C.L., romano di 35 anni, con precedenti di polizia. Martedì scorso, durante la perquisizione nel garage dell’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una Smith & Wesson modello 357 Magnum fornita di 6 cartucce, risultata rubata nel 2015, una Beretta 6,35 con matricola abrasa nonché 53 cartucce dello stesso calibro, rinvenute nel vanodi un ciclomotore in uso allo stesso. Alla richiesta degli agenti l’uomo ha dichiarato di averle acquistate per difesa personale al prezzo di 1500 euro. Sequestrato anche un telefono cellulare rinvenuto nell’abitazione dell’uomo, di cui, al momento, si sconosce l’intestatario e due coltelli. Il 35enne, attualmente ...

