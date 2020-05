zazoomblog : Da Milano - Milik-Napoli sempre più vicino laddio: sul polacco 2 top club europei - #Milano #Milik-Napoli… - tuttonapoli : Da Milano - Milik-Napoli, sempre più vicino l'addio: sul polacco 2 top club europei - infoitsport : Da Milano - Non solo Milik, Sarri sogna anche Koulibaly: ADL chiede cifra monstre - zazoomblog : Da Milano - Non solo Milik Sarri sogna anche Koulibaly: ADL chiede cifra monstre - #Milano #Milik #Sarri #sogna… - sscalcionapoli1 : Da Milano – Non solo Milik, Sarri sogna anche Koulibaly: ADL chiede cifra monstre -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Milik Da Milano - Milik-Juve, contatti già da inizio marzo: ADL pensa al rinnovo Tutto Napoli Da Milano - Milik-Napoli, sempre più vicino l'addio: sul polacco 2 top club europei

Il futuro di Arek Milik è sempre più lontano da Napoli. Il polacco con scadenza di contratto nel 2021, per ora non ha trovato l'accordo sul prolungamento del contratto con il club azzurro. Come riferi ...

CORONAVIRUS E SPORT

I casi di positività al coronavirus degli atleti e le varie restrizioni nazionali hanno portato al rinvio delle competizioni sportive, Europei di calcio e Olimpiade di Tokyo comprese. Ecco le notizie ...

Il futuro di Arek Milik è sempre più lontano da Napoli. Il polacco con scadenza di contratto nel 2021, per ora non ha trovato l'accordo sul prolungamento del contratto con il club azzurro. Come riferi ...I casi di positività al coronavirus degli atleti e le varie restrizioni nazionali hanno portato al rinvio delle competizioni sportive, Europei di calcio e Olimpiade di Tokyo comprese. Ecco le notizie ...