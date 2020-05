Cura al plasma, spariti i profili Facebook dello pneumologo De Donno (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag – I risultati incoraggianti della Cura con il plasma iperimmune sono sotto gli occhi di tutti e gli apprezzamenti non mancano. Eppure Giuseppe De Donno, pneumologo dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che la sta utilizzando, nelle ultime ore è oggetto di attacchi talvolta durissimi. Difficile comprendere il perché di tutto questo accanimento, che inevitabilmente desta non pochi sospetti. Sta di fatto che pagina e profilo Facebook di De Donno oggi sono spariti e sui social in molti si stanno chiedendo cosa è successo. Sono stati censurati? E se sì, per quale motivo? “Perchè il profilo è sparito proprio dopo la partecipazione di De Donno a Porta a Porta?”, chiedono alcuni utenti. “Magari lo hanno cassato per via delle dichiarazioni sui Nas?”, domandano altri. A difesa della Cura al plasma e del ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - Giulia Grillo frena sulla cura al plasma : “Può funzionare - ma da sola non basta”

La cura al plasma contro il Covid si tinge di giallo. Scomparsi i profili Facebook di De Donno

