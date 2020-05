RaffaeleFitto : A inizio #marzo il Governo assicurò milioni di lavoratori che erano a casa a causa del #Covid che entro fine… - zazoomblog : Covid poche risorse alle imprese nelle filiere a rischio molti posti - #Covid #poche #risorse #imprese #nelle - IEZAEL71 : 3 Maggio 2020 Covid-19 Fase 2 Escursione 12/2020 questa volta in solitaria Altro buon allenamento 8,5 ore di uscita… - adrianobusolin : RT @vincycernic95: Il 2020 in poche semplici parole #Terremoto #COVID__19 - IEZAEL71 : 3 Maggio 2020 Covid-19 Fase 2 Escursione 12/2020 questa volta in solitaria Altro buon allenamento 8,5 ore di uscita… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid poche Giornata delle ostetriche, “noi in prima linea nonostante il covid-19 tra poche protezioni e rischi per… Il Fatto Quotidiano Giornata internazionale dell'Ostetrica, l'omaggio ai professionisti in prima linea contro il coronavirus

Mani che creano, mani che abbracciano, mani che seguono letteralmente la nascita di una nuova vita. La memoria di una donna, quando pensa agli operatori che l’hanno assistita durante il parto, si soff ...

A marzo la mortalità in provincia di Monza e Brianza è aumentata del 96,5% secondo i dati Istat-Iss

I dati sono ancora quelli dell’Istat, questa volta insieme all’Istituto superiore di sanità: quante persone sono morte in Italia dall’inizio dell’anno rispetto ai quattro anni precedenti? A Monza e Br ...

