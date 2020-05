(Di mercoledì 6 maggio 2020) Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di The European House - Ambrosetti, ha indagato sul post-e 19 partendo dmisure e dagli interventi messiin campo dal governo contro e emergenze sanitaria ed economica. La fine della sua riflessione è categorica: lo Stato ha fallito.

RaffaeleFitto : A inizio #marzo il Governo assicurò milioni di lavoratori che erano a casa a causa del #Covid che entro fine… - zazoomnews : Covid poche risorse alle imprese nelle filiere a rischio molti posti - #Covid #poche #risorse #imprese #nelle - missioneliberta : RT @RaffaeleFitto: A inizio #marzo il Governo assicurò milioni di lavoratori che erano a casa a causa del #Covid che entro fine #aprile tut… - zazoomblog : Covid poche risorse alle imprese nelle filiere a rischio molti posti - #Covid #poche #risorse #imprese #nelle - IEZAEL71 : 3 Maggio 2020 Covid-19 Fase 2 Escursione 12/2020 questa volta in solitaria Altro buon allenamento 8,5 ore di uscita… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid poche

L'Eco di Bergamo

I geloni, sottolinea l’esperto, sono un problema già poco comune in età pediatrica nella stagione invernale, ma residuale in primavera, e comunque mai osservato con questa incidenza: nel periodo 8-27 ...Un piccolo gesto di enorme importanza per tutti». Da Pavia e Mantova: cura plasma promettente - Funziona bene e costa poco: sta garantendo buoni risultati la plasmaterapia, che utilizza gli anticorpi ...