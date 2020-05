“Covid in Francia già a dicembre”. Nuove accuse alla Cina (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Avevo un forte dolore al torace, sono corso in ospedale”. A raccontarlo oggi è Amirouche Hammar, il 43enne che ha appena appreso di essere il primo caso di coronavirus confermato in Francia. L’uomo è stato ricoverato il 27 dicembre. Ed è riesaminando i test effettuati allora, che il professor Yves Cohen ha scoperto che l’infezione era arrivata in Francia prima che l’Oms dichiarasse l’esistenza del nuovo coronavirus il 12 gennaio. Dopo il suo annuncio bomba, riportato ieri dai media francesi, Cohen chiede oggi che altri ospedali seguano il suo esempio. “Penso sia importante che si rifacciano i test in maniera retrospettiva nei diversi dipartimenti”, ha detto Cohen, capo del servizio rianimazione dell’ospedale Jean Verdier a Bondy, all’emittente Bfmtv. Nel suo ospedale sono stati riesaminati i test Prc (un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Avevo un forte dolore al torace, sono corso in ospedale”. A raccontarlo oggi è Amirouche Hammar, il 43enne che ha appena appreso di essere il primo caso di coronavirus confermato in. L’uomo è stato ricoverato il 27 dicembre. Ed è riesaminando i test effettuati allora, che il professor Yves Cohen ha scoperto che l’infezione era arrivata inprima che l’Oms dichiarasse l’esistenza del nuovo coronavirus il 12 gennaio. Dopo il suo annuncio bomba, riportato ieri dai media francesi, Cohen chiede oggi che altri ospedali seguano il suo esempio. “Penso sia importante che si rifacciano i test in maniera retrospettiva nei diversi dipartimenti”, ha detto Cohen, capo del servizio rianimazione dell’ospedale Jean Verdier a Bondy, all’emittente Bfmtv. Nel suo ospedale sono stati riesaminati i test Prc (un ...

