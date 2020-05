Covid-19: tre nuovi casi di contagio nel salernitano, i dati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno (Sa)- Sono tre le persone risultate positive al coronavirus ieri, nel territorio salernitano. Nella sola giornata di ieri infatti, 5 maggio, sono stati elaborati ed analizzati 645 tamponi per la ricerca del Covid-19 presso i laboratori degli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli. Nel complesso 642 tamponi sono risultati negativi mentre 3 tamponi sono risultati positivi al coronavirus. Le tre persone contagiate sono residenti nei comuni di Scafati, Cetara e un caso appartenente ad una persona il cui comune di residenza è ancora da accertare. casi di Covid-19 che fanno piombare nella paura il territorio salernitano, dopo giorni di tregua e di contagi che avevano raggiunto quota zero su tutta la provincia. L'articolo Covid-19: tre nuovi casi di ... Leggi su anteprima24 FCA subisce impatto Covid-19 : conti 1° trimestre in rosso

Giornata delle ostetriche - “noi in prima linea nonostante il covid-19 tra poche protezioni e rischi per le nostre famiglie. Ma dimenticate dal governo : non siamo citate tra i professionisti sanitari per gli aiuti”

