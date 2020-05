Covid-19 | il bollettino del 6 maggio | -6939 casi | 8014 guariti

(Di mercoledì 6 maggio 2020)-19di oggi 62020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia.-19Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato ilcon tutti i numeri del-19 registrati oggi, 62020. Il dato più indicativo è l’aumento dei morti, che oggi sono 369. I nuovisono 1144, mentre … L'articolo-19, ildel 6: -proviene da www.inews24.it.

CorridoniLuis : RT @SStanizzi: NUOVO BOLLETTINO! Casi totali: 214.457 (+1.444) Deceduti: 29.684 (+369) Guariti: 93.245 (+8.014) Attualmente positivi: 91.5… - Carola_singer : @rtl1025 chissà se sul bollettino di guerra delle 18 diranno anche il numero dei deceduti per effetti indiretti de… - SStanizzi : NUOVO BOLLETTINO! Casi totali: 214.457 (+1.444) Deceduti: 29.684 (+369) Guariti: 93.245 (+8.014) Attualmente posit… - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 91.528 (-6.939) Deceduti: 29.684 (+369) Guariti: 93.245 (+8.014) Totale casi: 214… - Noovyis : (Covid. Il bollettino: in Calabria appena tre contagi ma c’è un’altra vittima, dimessi otto pazienti) Playhitmusic… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Quotidiano Sanità

Ancona, 6 maggio 2020 - Ormai Luca Ceriscioli è come le curve epidemiologiche delle Marche. Salvo errori e ommissioni la tendenza al miglioramento è ormai consolidata. Sorpasso sull’Emilia Romagna e l ...Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 213.013 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.075 persone in più rispetto a ieri con una crescita dello 0,5%) . Di ...