Cosa deve fare l’Italia per affrontare la crisi economica

Ultime Notizie dalla rete : Cosa deve Coronavirus, la normativa della Regione: ecco cosa deve fare chi ritorna in Umbria PerugiaToday COVID-19: la testimonianza di Margherita, dottoressa e mamma di una bambina con fibrosi cistica

Margherita Lambertini, 52 anni, è un medico del pronto soccorso, ed è impegnata nella lotta al Coronavirus. Il suo volto, una maschera di resiliente stanchezza, ritratto con i segni profondi lasciati ...

Test sierologici nelle Case della Salute e in due cliniche mobili subito per 60mila piacentini

le prime 30mila persone sottoposte al test di Abbot, scelto per gli screening, saranno quelle conviventi o venute a contatto con soggetti a risultati positivi al covid19 dall'inizio dell'epidemia e qu ...

