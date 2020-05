Coronavirus, un vaccino tradizionale funziona sugli animali (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rosa Scognamiglio Un vaccino tradizionale chiamato PiCoVaCC, sperimentato in Cina, funziona contro il Coronavirus negli animali. Entro fine anno potrebbe partire la sperimentazione sull'uomo Un vaccino tradizionale, chiamato "PiCoVacc" potrebbe essere efficace per contrastare il Coronavirus. La notizia, che giunge dritta dalla Cina, è stata divulgata attraverso la rivista Science con l'articolo Rapid development of inactived vaccine canditate for SARS-CoV-2 del 6 maggio 2020. Test sui macachi I test preliminari condotti sugli animali, e nello specifico sui machachi e nei topi, pare abbiano sortito risultati incoraggianti immunizzando i primati dal patogeno responsabile dell'infezione. Stando a quanto riferiscono gli autori della sperimentazione, il vaccino è in grado di sviluppare una quantità di anticorpi contro la proteina 'spike' del virus (quella che ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Lo studio : “Vaccino funziona su topi e macachi. Composto jolly che protegge da 10 ceppi”

