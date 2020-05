Coronavirus | un altro mafioso scarcerato | è il carceriere del bimbo sciolto nell’acido

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 maggio 2020)Cataldo Franco,delnell’acido Continuano le tanto discusse scarcerazioni di alcuni boss mafiosi che, come tutti gli altri condannati nelle carceri italiane, stanno ottenendo gli arresti domiciliari per i rischi legati alall’interno delle prigioni: l’ultimo a essereè stato Cataldo Franco, originario di Gangi (Palermo) e condannato all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio dell’ex boss di Altofonte, Santino. L’uomo, anziano e malato da tempo, è tornato così nella sua casa a Geraci Siculo, sempre in provincia di Palermo, per evitare che a causa dell’alta concentrazione di detenuti potesse contrarre il Covid. Cataldo Franco venne coinvolto nel 1994 nel rapimento del piccolo Giuseppe (avvenuto nel ...