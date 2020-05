Coronavirus | ultime notizie – Più di 8mila nuovi guariti in Italia In Lombardia calano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoFase 2: dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamentiCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Inancora 369 deceduti. Icasi positivi sono 1.444 Il bollettino della Protezione Civile del 6 maggio Il bollettino quotidiano della Protezione Civile conferma l’andamento degli ultimi giorni: il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 continua a calare. Nelle24 ore, infatti, il dato è diminuito di 6.939 unità. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 91.528 (ieri erano 98.467). Il numero dei decessi nell’ultima giornata è ...

Agenzia_Ansa : E' in forte aumento il bilancio dei decessi giornalieri provocati dal coronavirus negli Usa: nelle ultime 24 ore so… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie:?«In Lombardia tasso di contagio R0 è 0,75, meno che in Italia» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lombardia: altri 95 morti nelle ultime 24 ore - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Boom di dimessi/guariti nelle ultime 24 ore: 8014! Questo l'andamento giornaliero #Coronavirus #COVID19 - PianetaMilan : #Coronavirus - #Juventus, #Dybala è guarito dal Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Una giornata a due facce quella vissuta ieri in Lombardia: prima l’annuncio molto importante del vice Governatore Fabrizio Sala sul fatto che finalmente il tasso di contagio da coronavirus in Lombardi ...BELLINZONA – Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) e l'Ufficio del Medico cantonale comunicano che in Ticino, nelle ultime ventiquattro ore, è stato registrato 2 nuovi decessi legati al COVID ...