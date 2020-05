Coronavirus, ultime notizie – In aumento i decessi in tutta Italia, ma calano ricoveri e contagi. Il Governo lavora al dl maggio e ipotizza riaperture anticipate. L’ultimatum di Bellanova: «Senza regolarizzazioni dei lavoratori in nero mi dimetto» (Di mercoledì 6 maggio 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novitàCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoFase 2: dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamentiCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19L’ultimatum della ministra Bellanova: «Senza regolarizzazioni dei lavoratori in nero mi dimetto» ANSA/RICCARDO ANTIMIANI La ministra delle Politiche Agricole e Forestali, Teresa Bellanova«Non sono qui a fare da tappezzeria, la questione delle regolarizzazioni non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo. A dirlo è la ministra delle Politiche Agricole, ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Lamorgese : “Italiani responsabili - siamo soddisfatti”

L'ultimatum della ministra Bellanova: «Senza regolarizzazioni dei lavoratori in nero mi dimetto»

La ministra delle Politiche Agricole e Forestali, Teresa Bellanova

«Non sono qui a fare da tappezzeria, la questione delle regolarizzazioni non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo. A dirlo è la ministra delle Politiche Agricole,

Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.075 nuovi casi (+0,51%) e altre 236 vittime (+0,81%). I malati diminuiscono di 1.513 unità

Coronavirus, continua il trend discendente in Toscana: 30 i nuovi casi e 8 i decessi. 111 guarigioni in più, 24 ricoveri in meno

Sono 9.631 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 30 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,2% e raggiungo ...

Coronavirus: consiglio Lombardia respinge mozione ’sfiducia’ a Gallera

Respinte dal Consiglio regionale della Lombardia le mozioni sul potenziamento della sanità pubblica e sul rinnovo della rete ospedaliera per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e quella che ...

