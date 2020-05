Coronavirus | ultime notizie – Il Governo lavora al dl maggio ma è scontro sui lavoratori

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 maggio 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoFase 2: dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamentiCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Veneto: 1.568 decessi, 90 persone in terapia intensiva Continuano a calare i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Veneto. Sono 36 i casi in più registrati nelle24 ore. Il totale dei contagi è di 18.479. A comunicarlo è il presidente della Regione Luca Zaia nel punto stampa quotidiano. I casi attualmente positivi sono 6.789. Le persone negativizzate hanno raggiunto quota 10.122, mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 6.175. I decessi totali sono 1.568, quelli ...