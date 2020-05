Coronavirus, Trump: “Possibili nuove vittime, ma dobbiamo riaprire”. La Cina risponde alle accuse sull’origine del Covid: “Mostrate le prove” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donal Trump preme per la ripartenza rapida dopo il lockdown. Anche se significa correre dei rischi. “Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni – ha detto durante la visita a una fabbrica di mascherine in Arizona – Alcuni saranno colpiti duramente? Sì. Ma dobbiamo aprire il nostro Paese e dobbiamo aprirlo presto”, ha incalzato. Trump ha poi ribadito il concetto ai microfoni di Abc News. Alla domanda sulla perdita di vite umane per riaprire l’economia, il presidente ha risposto che “sarà possibile, perché non resteremo confinati nelle nostre case”. Oggi negli Stati Uniti il numero di casi di Coronavirus ha superato quota 1,2 milioni, mentre i decessi – dichiara la Johns Hopkins University – sono quasi 71.000. Il presidente ha anche confermato la chiusura, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - i politici che diffondono più fake news : Salvini sul podio con Trump e Bolsonaro

