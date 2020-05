Coronavirus, Travaglio su La7: “Attacchi delle imprese al governo? In realtà è Confindustria coi soliti giochini. Si faccia esame di coscienza” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Gli attacchi delle imprese al governo? In realtà, sono attacchi di Confindustria, che ha ripreso a fare il suo solito giochino, cioè buttare la palla in tribuna. Confindustria, intanto, dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché nel lockdown già 10 milioni di persone lavoravano e si sono avute 200mila deroghe richieste da aziende che hanno continuato a operare, anche in quella Val Seriana dove l’afflusso di lavoratori ha contribuito non poco al contagio e ai morti”. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. E menziona il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, che in una intervista al Corriere della Sera ha condannato l’operato dell’esecutivo (“Abbiamo reddito di emergenza, reddito di cittadinanza, cassa ordinaria, straordinaria, in ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove) : “Conte ha sospeso la Costituzione? Fesseria. Nessun pieno potere nelle sue mani”

