Coronavirus, test incrociati alla Brembo per 300 dipendenti volontaria (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sarà una specie di test dei test. Nel cuore del focolaio dell’epidemia in Italia quasi certamente si dovrà ricorrere a un’estrazione per decidere chi potrà accedere a una fase di test innovativi e completi. Ne sono convinti alla Brembo, che nella provincia di Bergamo lancia un progetto davvero particolare di analisi di Sars Cov 2, che scatena la malattia Covid 19. Come spiega l’Ansa in sette stabilimenti diversi, 300 dipendenti effettueranno test incrociati. Servirà anche all’Istituto Mario Negri di Milano che lo gestisce per capire quali esami sono più affidabili e incrociare i dati. E ai dipendenti per avere una ‘storia’ attendibile del loro eventuale contatto con il virus. I dipendenti, tutti volontari e rappresentanti del 10% della forza lavoro dei 7 stabilimenti della provincia di Bergamo, saranno sottoposti a ... Leggi su ilfattoquotidiano TSR - il test italiano anti-Coronavirus che dà risultati in 3 minuti

