CORONAVIRUS SPAGNA | 25 857 MORTI | 220 MILA CASI 185 decessi in più rispetto a ieri

Agenzia_Ansa : #coronavirus l'#Europa è il continente più colpito dalla #pandemia. L'Italia e il Regno Unito sono i paesi con più… - fattoquotidiano : Coronavirus, anche la Spagna riparte piano: allentamenti ogni 2 settimane e su base provinciale. Scuole chiuse fino… - Corriere : Fase 2, il modello della Spagna: aperture differenziate per regioni - paada3 : RT @VitoLops: Secondo la Commissione europea, in termini di contrazione del Pil nel 2020, i Paesi più colpiti dalla pandemia saranno Grecia… - MamolkcsMamol : RT @VitoLops: Secondo la Commissione europea, in termini di contrazione del Pil nel 2020, i Paesi più colpiti dalla pandemia saranno Grecia… -

CORONAVIRUS SPAGNA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CORONAVIRUS SPAGNA